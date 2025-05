DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

NaamDCR

PositieNo.175

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)42,06%

Circulerende voorraad16 823 561,04974399

Maximale voorraad21 000 000

Totale voorraad16 823 561,04974399

Circulatiesnelheid0.8011%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,9534 USDT

Hoogste prijs ooit250.01641845,2021-04-17

Laagste prijs0.3947960138320923,2016-12-28

Publieke blockchainDCR

