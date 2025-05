DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

NaamDCK

PositieNo.1207

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.17%

Circulerende voorraad678,215,649

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad960,416,889.4816276

Circulatiesnelheid0.6782%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.1835686222895271,2024-03-11

Laagste prijs0.006272543350543952,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

