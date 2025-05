DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

NaamDASH

PositieNo.165

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)421.67%

Circulerende voorraad12,281,626.98590662

Maximale voorraad18,900,000

Totale voorraad12,281,626.98590662

Circulatiesnelheid0.6498%

Uitgiftedatum2014-01-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.2138 USDT

Hoogste prijs ooit1642.219970703125,2017-12-20

Laagste prijs0.21389900147914886,2014-02-14

Publieke blockchainDASH

InleidingDash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.