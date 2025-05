DAG

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

NaamDAG

PositieNo.304

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.10%

Circulerende voorraad2,873,448,318

Maximale voorraad0

Totale voorraad3,003,804,388

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.46243835,2021-08-26

Laagste prijs0.000896775299386,2019-03-21

Publieke blockchainDAG

Sector

Sociale media

