CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

NaamCYBER

PositieNo.516

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)40.88%

Circulerende voorraad43,976,450

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.4397%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit15.990044214108426,2023-09-01

Laagste prijs0.8991445675485243,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

