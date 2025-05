CWAR

CRYOWAR is a real-time multiplayer PVP arena NFT game developed in Unreal Engine and on the Solana network. Players engage in fierce multi-realm battles in an expansive Sci-Fi Medieval game world.

NaamCWAR

PositieNo.2330

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.04%

Circulerende voorraad260,000,000

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.736210492905149,2021-11-29

Laagste prijs0.001120446027256796,2025-04-19

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

