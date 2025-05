CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

NaamCULTDAO

PositieNo.828

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad4,318,690,730,920

Maximale voorraad6,666,666,666,666

Totale voorraad4,957,113,505,372

Circulatiesnelheid0.6478%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00007365994530623,2022-04-02

Laagste prijs0.000000148125207036,2022-03-16

Publieke blockchainETH

