Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

NaamCTXC

PositieNo.867

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.52%

Circulerende voorraad229,927,862.671875

Maximale voorraad299,792,458

Totale voorraad299,792,458

Circulatiesnelheid0.7669%

Uitgiftedatum2018-02-18 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.4102001190185547,2018-04-30

Laagste prijs0.0341331368292,2020-03-16

Publieke blockchainCTXC

