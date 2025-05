CTA

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

NaamCTA

PositieNo.876

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,06

Circulerende voorraad498.954.112,5756638

Maximale voorraad500.000.000

Totale voorraad500.000.000

Circulatiesnelheid0.9979%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4626006490895327,2024-05-17

Laagste prijs0.01308060535556775,2025-02-03

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

