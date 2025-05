CROWN2

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

NaamCROWN2

PositieNo.822

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.13%

Circulerende voorraad190,615,863.05

Maximale voorraad0

Totale voorraad250,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit318.4607776304445,2023-05-05

Laagste prijs0.0100394548203388,2023-04-28

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

