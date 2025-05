CROS

Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

NaamCROS

PositieNo.2437

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.61%

Circulerende voorraad322,327,179.45546925

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.15598765268869066,2024-11-02

Laagste prijs0.000754547580147516,2025-05-30

Publieke blockchainETH

InleidingEthereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.