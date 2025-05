COREUM

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

NaamCOREUM

PositieNo.533

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.06%

Circulerende voorraad384,792,048

Maximale voorraad0

Totale voorraad545,674,243

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit11.416925823380323,2022-05-02

Laagste prijs0.054716827656712486,2024-08-19

Publieke blockchainXRP

InleidingCoreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.