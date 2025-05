CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

NaamCLY

PositieNo.1236

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad112,680,265.41494204

Maximale voorraad150,000,000

Totale voorraad150,000,000

Circulatiesnelheid0.7512%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.9339473376656446,2021-12-11

Laagste prijs0.0334724828286524,2023-01-01

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

Sector

Sociale media

