CHRP

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

NaamCHRP

PositieNo.1941

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad413,029,583

Maximale voorraad0

Totale voorraad989,982,098

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.037145648781512185,2024-03-23

Laagste prijs0.001484285475382515,2023-02-13

Publieke blockchainBSC

InleidingChirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.