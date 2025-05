CHO

Choise.com is the world’s first MetaFi ecosystem that simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and fool-proof.

NaamCHO

PositieNo.1598

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,62%

Circulerende voorraad430 736 309,9492

Maximale voorraad0

Totale voorraad1 000 000 000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.3832510706380847,2022-09-01

Laagste prijs0.003687879961570621,2025-04-19

Publieke blockchainETH

