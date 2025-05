CHAT

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

NaamCHAT

PositieNo.1775

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.46%

Circulerende voorraad8,043,460

Maximale voorraad0

Totale voorraad8,999,983

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit19.679782488613803,2024-03-18

Laagste prijs0.00506354172811015,2024-02-12

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

