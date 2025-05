CGPT

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

NaamCGPT

PositieNo.377

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.57%

Circulerende voorraad823,233,707

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad997,859,954

Circulatiesnelheid0.8232%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5567279175745941,2024-03-12

Laagste prijs0.008,2023-04-10

Publieke blockchainBSC

