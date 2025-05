CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

NaamCETUS

PositieNo.357

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5.67%

Circulerende voorraad725,221,635.9869498

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.7252%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4923777683386451,2024-11-10

Laagste prijs0.02679612372711401,2023-06-12

Publieke blockchainSUI

