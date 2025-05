CCD

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

NaamCCD

PositieNo.575

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad11,536,611,167.316143

Maximale voorraad0

Totale voorraad13,931,256,984.361559

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.08744871982689628,2022-02-15

Laagste prijs0.002569331689533657,2024-07-05

Publieke blockchainCCD

Sociale media

