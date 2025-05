CBX

CropBytes has been growing its crypto gamer community since 2018. CropBytes farming is based on sustainable economics like the real world. Gamers love the farming and strategic business challenges to play and grow their crypto farm. In this metaverse, gamers own farms, grow crops, raise animals and produce goods to grow their crypto farm. CBX utility token is an integral part of the growing CropBytes metaverse, and is linked to all in-game activities.

NaamCBX

PositieNo.2567

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad186,294,140

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.3725%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.104333457705843,2021-11-05

Laagste prijs0,2021-11-05

Publieke blockchainETH

InleidingCropBytes has been growing its crypto gamer community since 2018. CropBytes farming is based on sustainable economics like the real world. Gamers love the farming and strategic business challenges to play and grow their crypto farm. In this metaverse, gamers own farms, grow crops, raise animals and produce goods to grow their crypto farm. CBX utility token is an integral part of the growing CropBytes metaverse, and is linked to all in-game activities.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.