CATHEON

Recognised by KPMG & HSBC as the #1 web3 startup in Hong Kong and #8 emerging giants among 6400+ startups in APAC, Catheon Gaming is the fastest-growing integrated blockchain gaming and entertainment company globally.

NaamCATHEON

PositieNo.2659

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad968,534,281

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.0968%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.006144545675956606,2023-12-14

Laagste prijs0.000125853255909729,2025-03-22

Publieke blockchainMATIC

InleidingRecognised by KPMG & HSBC as the #1 web3 startup in Hong Kong and #8 emerging giants among 6400+ startups in APAC, Catheon Gaming is the fastest-growing integrated blockchain gaming and entertainment company globally.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.