Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

PositieNo.1754

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad1,000,000,000

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum2020-05-08 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.02 USDT

Hoogste prijs ooit0.22902704,2021-02-22

Laagste prijs0.000986640148312823,2025-03-21

Publieke blockchainBSC

