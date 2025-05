CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

NaamCAKE

PositieNo.87

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)55.13%

Circulerende voorraad322,023,142.662973

Maximale voorraad450,000,000

Totale voorraad369,866,745.399933

Circulatiesnelheid0.7156%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit44.18234972,2021-04-30

Laagste prijs0.00023177,2020-09-29

Publieke blockchainBSC

