Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

NaamBZZ

PositieNo.1088

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.45%

Circulerende voorraad52,600,660.90444622

Maximale voorraad63,149,437

Totale voorraad63,149,437

Circulatiesnelheid0.8329%

Uitgiftedatum2021-06-21 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit59.64320391,2021-06-21

Laagste prijs0.12197999757777185,2025-03-13

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

