BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

NaamBXN

PositieNo.1210

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,02%

Circulerende voorraad4 489 589 680

Maximale voorraad49 999 999 999

Totale voorraad49 999 999 999

Circulatiesnelheid0.0897%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.016693500834807095,2024-04-04

Laagste prijs0.001494819799975182,2025-05-30

Publieke blockchainNONE

