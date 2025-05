BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

NaamBURGER

PositieNo.2359

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,62

Circulerende voorraad43.035.832,02939903

Maximale voorraad63.000.000

Totale voorraad43.035.832,02939903

Circulatiesnelheid0.6831%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit28.0134009,2021-05-03

Laagste prijs0.003956740186866289,2025-05-07

Publieke blockchainBSC

InleidingBurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.