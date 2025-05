BUBBLE

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

NaamBUBBLE

PositieNo.1696

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad2,029,032,599.42

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2029%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.012958719190251067,2024-05-17

Laagste prijs0.000667583761479591,2025-04-20

Publieke blockchainETH

InleidingImaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.