Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)4.67%

Circulerende voorraad661,994,679

Maximale voorraad700,000,000

Totale voorraad645,608,876.4637628

Circulatiesnelheid0.9457%

Uitgiftedatum2021-07-14 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.12915576713788,2021-12-08

Laagste prijs0.011035823943177085,2025-04-15

Publieke blockchainBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.