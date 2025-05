BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

NaamBSV

PositieNo.97

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)298.61%

Circulerende voorraad19,872,212.5

Maximale voorraad0

Totale voorraad19,872,212.5

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2018-11-09 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven88.3 USDT

Hoogste prijs ooit491.6353891,2021-04-16

Laagste prijs23.299089851920975,2023-06-10

Publieke blockchainBSV

InleidingThe Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.