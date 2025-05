BROCK

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

NaamBROCK

PositieNo.1804

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.27%

Circulerende voorraad94,951,280.88337019

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.9495%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.3071318856664576,2024-03-13

Laagste prijs0.000052978131291244,2023-07-12

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

