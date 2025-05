BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

NaamBRAWL

PositieNo.2150

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad8,805,610,436.959196

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad9,999,441,090.619734

Circulatiesnelheid0.8805%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.006581150523754759,2024-04-01

Laagste prijs0.000058965257109979,2025-04-24

Publieke blockchainSOL

InleidingBitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.