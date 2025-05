BOTIFY

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

NaamBOTIFY

PositieNo.926

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,19

Circulerende voorraad999.958.162,917107

Maximale voorraad0

Totale voorraad999.958.162,917107

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.05823703233450987,2025-01-22

Laagste prijs0.003394326760085323,2025-03-10

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

