In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

NaamBOOE

PositieNo.879

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.37%

Circulerende voorraad96,191,009

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.9619%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.8132865790759094,2024-10-16

Laagste prijs0.008879381003767716,2024-08-05

Publieke blockchainETH

