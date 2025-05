BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

NaamBOBO

PositieNo.737

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad66,134,444,313,649

Maximale voorraad69,000,000,000,000

Totale voorraad66,484,444,313,649

Circulatiesnelheid0.9584%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000003496956583032,2024-06-12

Laagste prijs0.00000000004584169,2023-05-12

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

