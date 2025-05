BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

NaamBLUE

PositieNo.624

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)65.73%

Circulerende voorraad305,592,958

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3055%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.8407586553598296,2024-12-15

Laagste prijs0.057467810972881075,2025-04-07

Publieke blockchainSUI

