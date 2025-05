BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

NaamBLUEMOVE

PositieNo.1481

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad217,500,000

Maximale voorraad300,000,000

Totale voorraad300,000,000

Circulatiesnelheid0.725%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.2414166920123846,2023-02-09

Laagste prijs0.007666537267199644,2025-04-15

Publieke blockchainAPTOS

InleidingBlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.