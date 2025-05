BLOCKASSET

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

NaamBLOCKASSET

PositieNo.1008

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.25%

Circulerende voorraad172,811,307.79

Maximale voorraad320,000,000

Totale voorraad316,493,482.1

Circulatiesnelheid0.54%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5485619885603312,2022-01-18

Laagste prijs0.015511059945465061,2022-12-19

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

