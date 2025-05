BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

NaamBLENDR

PositieNo.1738

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.33%

Circulerende voorraad40,057,909.37023298

Maximale voorraad42,000,000

Totale voorraad42,000,000

Circulatiesnelheid0.9537%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.2763998001721975,2024-03-30

Laagste prijs0.029435313765964553,2024-03-02

Publieke blockchainETH

