BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

NaamBIZA

PositieNo.1570

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,12

Circulerende voorraad2.677.034.361

Maximale voorraad3.800.000.000

Totale voorraad3.800.000.000

Circulatiesnelheid0.7044%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03696337522917914,2022-11-06

Laagste prijs0.00073821718670139,2024-06-25

Publieke blockchainBIZA

