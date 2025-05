BITBOARD

BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist.

NaamBITBOARD

PositieNo.2010

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad1,865,938,066.35

Maximale voorraad8,100,000,000

Totale voorraad8,100,000,000

Circulatiesnelheid0.2303%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.24511047071194392,2024-10-02

Laagste prijs0.000066883793567678,2025-03-13

Publieke blockchainMATIC

Sector

Sociale media

