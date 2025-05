BIST

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

NaamBIST

PositieNo.2251

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad57,402,226

Maximale voorraad99,000,000

Totale voorraad99,000,000

Circulatiesnelheid0.5798%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.36994173,2021-05-18

Laagste prijs0.006156623433934821,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

