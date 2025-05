BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

NaamBGSC

PositieNo.534

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.06%

Circulerende voorraad6,075,000,000

Maximale voorraad100,000,000,000

Totale voorraad29,441,428,003

Circulatiesnelheid0.0607%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit137.18120176153352,2024-12-09

Laagste prijs0.000879298085739812,2024-12-09

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

