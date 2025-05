BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NaamBFIC

PositieNo.1344

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,04

Circulerende voorraad10.578.424

Maximale voorraad21.000.000

Totale voorraad21.000.000

Circulatiesnelheid0.5037%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven2,4 USDT

Hoogste prijs ooit44.5205627668438,2022-05-15

Laagste prijs0.16099897458104975,2025-04-05

Publieke blockchainBFIC

InleidingBFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.