BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

NaamBENQI

PositieNo.522

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.03%

Circulerende voorraad6,816,005,322

Maximale voorraad7,200,000,000

Totale voorraad7,200,000,000

Circulatiesnelheid0.9466%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.40805462,2021-08-24

Laagste prijs0,2021-08-19

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

