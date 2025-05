BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

NaamBEL

PositieNo.804

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)13.20%

Circulerende voorraad80,000,000

Maximale voorraad0

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-09-09 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.75 USDT

Hoogste prijs ooit10.0337760204,2020-09-15

Laagste prijs0.22109862639902686,2022-05-12

Publieke blockchainETH

