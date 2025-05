BEANS

SUNBEANS is an art meme token that supports the creation, exhibition, and trading of digital art. It goes beyond the typical method of producing and trading digital art solely as NFTs, by providing an environment where artists' works can be discovered and participated in through galleries. At the same time, it supports communication between artists and participants. Through online and offline galleries, SUNBEANS aims to create an ecosystem where artists can exhibit their work and participants can watch the artists' growth.

NaamBEANS

PositieNo.3718

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad888,888,888,888

Totale voorraad888,888,888,888

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.001483280602173488,2024-12-14

Laagste prijs0.000000093462906773,2025-04-17

Publieke blockchainTRX

Sector

Sociale media

