Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

NaamBDP

PositieNo.1564

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,31%

Circulerende voorraad52 278 856,08827953

Maximale voorraad80 000 000

Totale voorraad64 923 252,85185185

Circulatiesnelheid0.6534%

Uitgiftedatum2021-03-04 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit15.00228273,2021-03-07

Laagste prijs0.01474429158777362,2022-12-19

Publieke blockchainETH

Sector

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.