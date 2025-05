BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

NaamBCCOIN

PositieNo.1978

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)4.09%

Circulerende voorraad10,000,000

Maximale voorraad150,000,000

Totale voorraad70,000,000

Circulatiesnelheid0.0666%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit31.27256325463208,2024-04-28

Laagste prijs0.029521368654668333,2025-04-08

Publieke blockchainBSC

