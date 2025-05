BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

NaamBAX

PositieNo.1578

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad76,659,947,394

Maximale voorraad100,000,000,000

Totale voorraad96,000,000,000

Circulatiesnelheid0.7665%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.003376659937202931,2018-04-27

Laagste prijs0.0000161,2021-01-11

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

