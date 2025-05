BARS

Banksters combines the excitement of gaming with real-time trading simulations, creating an engaging platform for learning and mastering financial markets. Through interactive gameplay, users employ strategic abilities like Market Squeeze and Insider Trade to navigate and influence virtual economies. Central to this ecosystem is the BARS token, which facilitates not just gameplay advancements but also deeper interaction with the game's features.

NaamBARS

PositieNo.4764

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad300,000,000

Totale voorraad300,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.10107709976178446,2024-05-31

Laagste prijs0.000314279097730117,2025-01-30

Publieke blockchainETH

